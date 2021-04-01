Лавров назвал фактор, способный разрушить Украину

Запад рассматривает Киев исключительно в геополитическом разрезе

Как заметил в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале министр иностранных дел России Сергей Лавров, Украина при определенном стечении обстоятельств рискует своей целостностью.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал не так давно, но это высказывание актуально и сегодня, что те, кто будут пытаться развязать новую войну в Донбассе, разрушат Украину", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, Москва надеется, что западные политики, в особенности это касается Соединенных Штатов, не будут провоцировать Киев на развязывание горячего конфликта в Донбассе.

Как подчеркнул руководитель МИД, Запад рассматривает Украину в геополитическом разрезе и неправильно интерпретирует роль России в современном мире. "Оставляю это на совести тех, кто исповедует эти идеи", - заключил министр.

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