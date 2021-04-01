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Лавров назвал фактор, способный разрушить Украину

15:35
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Запад рассматривает Киев исключительно в геополитическом разрезе

Как заметил в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале министр иностранных дел России Сергей Лавров, Украина при определенном стечении обстоятельств рискует своей целостностью.
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"Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал не так давно, но это высказывание актуально и сегодня, что те, кто будут пытаться развязать новую войну в Донбассе, разрушат Украину", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, Москва надеется, что западные политики, в особенности это касается Соединенных Штатов, не будут провоцировать Киев на развязывание горячего конфликта в Донбассе.

Как подчеркнул руководитель МИД, Запад рассматривает Украину в геополитическом разрезе и неправильно интерпретирует роль России в современном мире. "Оставляю это на совести тех, кто исповедует эти идеи", - заключил министр.

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