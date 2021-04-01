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Корабли НАТО устроили провокации в зоне строительства "Северного потока-2"

15:55
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Действия иностранных судов могут повредить газопровод

Повышенная активность иностранных военных кораблей наблюдается в зоне строительства "Северного потока-2". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG заявила, что действия судов носят провокационный характер и грозят повреждением газопровода.
Дания пообещала достроить "Северный поток-2" в своих водах к концу апреля

Тем временем в Германии ввели в строй сухопутное ответвление газопровода "Северный поток-2" Eugal. Как сообщили в компании-операторе трубопровода Gascade, он заработал на полную мощность и готов прокачивать до 55 миллиардов кубометров газа.

Степень готовности газопровода "Северный поток-2", который идет из России в Германию по дну Балтийского моря, оценивается в 95-98%. По состоянию на 31 марта строителям осталось уложить 121 километр труб - из 2339 километров общей протяженности трубопровода, передает ТАСС.

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Силы НАТО в зоне строительства "Северного потока-2"
Корабли НАТО в зоне строительства "Северного потока-2"
Корабли НАТО в зоне строительства "Северного потока-2"
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