Корабли НАТО устроили провокации в зоне строительства "Северного потока-2"

Действия иностранных судов могут повредить газопровод

Повышенная активность иностранных военных кораблей наблюдается в зоне строительства "Северного потока-2". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG заявила, что действия судов носят провокационный характер и грозят повреждением газопровода.

Тем временем в Германии ввели в строй сухопутное ответвление газопровода "Северный поток-2" Eugal. Как сообщили в компании-операторе трубопровода Gascade, он заработал на полную мощность и готов прокачивать до 55 миллиардов кубометров газа.

Степень готовности газопровода "Северный поток-2", который идет из России в Германию по дну Балтийского моря, оценивается в 95-98%. По состоянию на 31 марта строителям осталось уложить 121 километр труб - из 2339 километров общей протяженности трубопровода, передает ТАСС.

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