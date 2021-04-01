Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии "зеленую" энергетику

Поднимались актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества

В четверг по инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда, сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы поднимались актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества.

"Особое внимание уделено перспективам взаимодействия по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая "зеленую" энергетику", - уточнили в Кремле.

Там добавили, что собеседник проинформировал российского лидера о выдвинутых Саудовской Аравией экологических инициативах. Направлены они, в частности, на увеличение доли возобновляемых источников энергии и сокращение выбросов парниковых газов в ближневосточном регионе.

Путин же в свою очередь рассказал об усилиях в природоохранной сфере, предпринимаемых Россией.

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