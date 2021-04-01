ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии "зеленую" энергетику

15:58
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Поднимались актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества

В четверг по инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда, сообщается на сайте Кремля.
"Контакты не разорваны": что показали переговоры Путина с Меркель и Макроном

В ходе беседы поднимались актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества.

"Особое внимание уделено перспективам взаимодействия по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая "зеленую" энергетику", - уточнили в Кремле.

Там добавили, что собеседник проинформировал российского лидера о выдвинутых Саудовской Аравией экологических инициативах. Направлены они, в частности, на увеличение доли возобновляемых источников энергии и сокращение выбросов парниковых газов в ближневосточном регионе.

Путин же в свою очередь рассказал об усилиях в природоохранной сфере, предпринимаемых Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман
Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.