"Подсчет патронов еще не окончен": в СКР рассказали об арсенале Барданова

Во вторник мужчина устроил стрельбу в Подмосковье

Из особняка 61-летнего пенсионера Владимира Барданова, который устроил стрельбу в подмосковных Мытищах в этот вторник, изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия и свыше 100 тысяч боеприпасов.

"К настоящему времени изъято 29 единиц автоматического оружия, четыре пистолета, более 100 тысяч патронов, подсчет которых еще не окончен, а также одна шашка с запалом, две гранаты страйкбольные, один муляж гранаты", - говорится в сообщении управления Следственного комитета по Московской области.

На территории коттеджа обнаружены два медведя, два крокодила и енот. Вопрос об изъятии животных пока не решен.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают работать в поселке Вешки, где утром во вторник завязался бой между полицией и хозяином коттеджа. Следствие ранее подтвердило, что в сгоревшем доме обнаружено тело Барданова, открывшего стрельбу по силовикам. Ему назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Барданова, который находился в федеральном розыске, подозревали в незаконном хранении и торговле оружием. Полицейские пришли с обыском, но когда предъявили жене подозреваемого постановление, мужчина открыл стрельбу из окна и бросил в сторону силовиков две гранаты. После этого в элитный посёлок прибыли все возможные силовые подразделения, в том числе Росгвардия и ФСБ.

Попытки задержать Барданова длились более девяти часов. В результате переговоров он выпустил из дома обслуживающий персонал и своих родственников – жену, дочь и внуков. Сам же сдаваться отказался. Взорвал лестницу, ведущую на третий этаж, и забаррикадировался. Тогда полицейские пошли на штурм здания. В ходе перестрелки получил ранение сотрудник Росгвардии.

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