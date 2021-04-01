В России выбрали птицу года

Это представитель отряда соколообразных

Председатель бюро Центрального совета Союза охраны птиц России Полина Полежанкина рассказала о выбранной в стране птице года.

"В этом году птицей года является кобчик. Это отряд соколообразных. Это самый мелкий сокол у нас в России", - приводит слова Полежанкиной РИА "Новости".

Численность кобчика, продолжила она, в стране существенно снизилась, в прошлом году птицу внесли в Красную Книгу.

По своим размерам кобчик - чуть меньше голубя (длина тела - 25-35 сантиметров, размах крыльев - 50-70 сантиметров), но намного изящнее во время полета. Его вес не превышает 0,2 килограмма.

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