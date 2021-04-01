Верховный суд отказался отменять масочный режим

Был подан коллективный иск

Верховный суд России отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов страны, требовавших отменить правило об обязательном ввиду пандемии ношении масок. Об этом пишет РИА "Новости".

Как настаивал представитель истцов, маски якобы вредят тем, кто страдает хроническими заболеваниями - например, астмой, а также негативно влияют на людей с когнитивными нарушениями.

Против удовлетворения иска выступала представитель Роспотребнадзора. Согласно ее заявлению, норма о ношении масок не нарушает прав граждан, а доказательства истцов - субъективны. Это мнение поддержала Генеральная прокуратура.

Уточняется, что некоторых истцов в здание суда не пустили - они отказывались надевать маски.

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