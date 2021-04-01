ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Верховный суд отказался отменять масочный режим

16:21
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Был подан коллективный иск

Верховный суд России отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов страны, требовавших отменить правило об обязательном ввиду пандемии ношении масок. Об этом пишет РИА "Новости".

Никакой гипоксии: врачи развеяли популярный миф о масках
Голикова предположила, когда отменят масочный режим

Как настаивал представитель истцов, маски якобы вредят тем, кто страдает хроническими заболеваниями - например, астмой, а также негативно влияют на людей с когнитивными нарушениями.

Против удовлетворения иска выступала представитель Роспотребнадзора. Согласно ее заявлению, норма о ношении масок не нарушает прав граждан, а доказательства истцов - субъективны. Это мнение поддержала Генеральная прокуратура.

Уточняется, что некоторых истцов в здание суда не пустили - они отказывались надевать маски.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.