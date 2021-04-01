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Глава Минобрнауки назвал самые перспективные специальности

16:39
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Добиться успеха, считает министр, можно в любой профессии

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков дал интервью РБК, в котором отметил, что считает самыми перспективными профессии в области медико-биологических исследований.
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"И информатика, биотехнология, все, что связано с генетикой. Это безусловное будущее! Ну, и сфера IT, если, конечно, человек предрасположен", - добавил глава Минобрнауки.

Также он отметил, что может рекомендовать и "старую добрую классику", а именно профессии врачей и учителей.

Добиться успеха, заключил министр, можно в любой профессии, все зависит от мотивации. При этом Фальков уточнил, что спрос на высшее образование в России остается высоким.

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