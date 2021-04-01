Полиция начала проверку после крупного ДТП на Садовом кольце

В аварии тяжелые травмы получила женщина

В главном управлении МВД по Москве сообщили о начатой проверке по факту аварии с участием пяти машин на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара.

"Будет дана объективная оценка действиям предполагаемого виновника ДТП и принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.

Водитель одного из автомобилей допустил выезд на встречную полосу, что и стало причиной инцидента. Серьезные травмы получила женщина, она госпитализирована.

СМИ пишут, что за рулем вылетевшей на встречку Audi находился блогер Эдвард Бил, его отправили на медицинское освидетельствование.

В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что машина, в которой ехал блогер, нарушал правила дорожного движения более 400 раз с января этого года.

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