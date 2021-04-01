"Полезно для здоровья": как проходит вакцинация от COVID-19 в регионах

Вторая отечественная вакцина "ЭпиВакКорона" начала поступать в больницы

За сутки в России выздоровели 10247 человек. Это более чем на тысячу превышает количество заболевших. По данным оперштаба, их суточный прирост составил 9169 случаев. В стране продолжается массовая прививочная кампания. На этой неделе в российские регионы начала поступать вторая отечественная вакцина "ЭпиВакКорона".

Село с диковинным для русского слуха названием Фершампенуаз. Имя дано в честь французской коммуны еще в XIX веке. Проживают здесь преимущественно нагайбаки - коренной малочисленный народ Предуралья. В вопросе вакцинации люди единодушны.

"Все-таки мировой масштаб болезни. Раз COVID-19, надо прививаться. Вакцина испытана", - отметил Ергалей Аликулов.

Навстречу тем, кто хочет себя защитить от COVID-19 - медики Владимирской области понимают это буквально. Кроме 50 стационарных пунктов вакцинации, в регионе созданы еще 17 передвижных. В оборудованных автобусах делают прививки сотрудникам предприятий и жителям отдаленных деревень.

"Учитывая такую тяжелую эпидемиологическую обстановку, учитывая пережитую пандемию... Мы решили оказать эту помощь, приехали из Суздальского района. И прививаем население Владимира и Владимирской области", - заявил Мухаббад Кадырова, врач общей практики Порецкой амбулатории.

Свыше 170 тысяч жителей Самарской области сделали прививку от коронавируса. Больше половины получили второй компонент "Спутника V". Теперь они сравнивают ощущения.

"После 1-й прививки у меня была температура, но небольшая - 37,8. Денечек я полежала. В общем-то кроме температуры больше никаких побочных явлений не было. После второй прививки вообще ничего. Ну, прививка и прививка", - говорит жительница города Чапаевск Елена Игнатьева.

- Нормально перенес первую вакцину? Нормально!

Для прохождения медосмотра переводчик не требуется. Курсанты специального факультета Новосибирского высшего военного командного училища из стран Африки и Азии хорошо владеют русским. Разумеется, слышали об эффективности "Спутника V" и при первой же возможности привились от COVID-19.

"По-моему, это очень полезно для здоровья", - заявил Танга Паркис Та, курсант специального факультета НВВКУ.

Ускорить вакцинацию европейского населения в четверг призвали во Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, сейчас только 10% жителей Старого Света получили первый компонент вакцины и меньше половины - оба. На прошлой неделе во многих странах региона наблюдался рост заражения COVID-19 во всех возрастных группах, кроме людей старше 80, сделавших прививки. Испанская газета El Pais, подводя итоги борьбы с коронавирусом в первом квартале, констатирует: в ЕС не удалось достигнуть ни одной цели - ни по снижению заболеваемости, ни по вакцинации.

Франция готовится к пику третьей волны коронавируса. С 3 апреля в республике расширяют действия карантина на все департаменты страны. Жителям городов разрешено удаляться от дома не более чем на десять километров. На три недели закроют все учебные заведения.

Новости приходят и из-за океана. Партию из 15 миллионов доз препарата испортили на одном из предприятий компании Johnson & Johnson. Как показала проверка: причиной стала ошибка работников при смешивании компонентов.

Егор Киселёв, Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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