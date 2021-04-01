Как день рождения Познера вызвал протесты в Грузии

Журналист подвергся нападкам со стороны грузинской оппозиции

Российским гражданам сейчас опасно посещать Грузию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после инцидента в Тбилиси с журналистом Владимиром Познером. Телеведущий, правда, въезжал в республику по американскому паспорту, но подвергся нападкам со стороны радикальных представителей грузинской оппозиции, несмотря на то, что прибыл в страну с частным визитом.

Агрессивно настроенная толпа начинает собираться у стен отеля в центре Тбилиси практически сразу, как становится известно, кто там остановился. Взбудоражил грузинскую оппозицию приезд Владимира Познера. Протестующие выкрикивают лозунги, в основном, состоящие из нецензурной брани, с требованием выдворить известного телеведущего. Вскоре, в стены гостиницы летят яйца. Самые активные митингующие даже перерезают кабель, оставив весь отель без света. Акция протеста продолжилась и у ресторана, куда вынужденно пересели Познер вместе со своими гостями. В итоге покидать второй отель пришлось через полицейский кордон. Причина столь нерадушного приёма - ранние высказывания журналиста, в которых он якобы не признавал территориальную целостность Грузии.

"Я приехал не для того, чтобы говорить с вами о политике. Я приехал праздновать день рождения", - заявил журналист Владимир Познер.

Сторонники оппозиции, ко всему прочему, сообщили в инспекцию труда, что Познер вместе со своими гостями нарушили ограничения на передвижения и действующий в стране комендантский час. Сотрудники патрульной полиции оштрафовали 32 лица. Санкции наложили и на ресторан, который открыл свои двери после 9 вечера. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Владимир Познер вместе со своими сопровождающими въехал в страну на законных основаниях - у журналиста действующий американский паспорт, что позволяет ему находиться в Грузии, не нарушая закона об оккупации. Соблюдал телеведущий и санитарные правила. У всех гостей также при себе были отрицательные результаты ПЦР-теста - что тоже соответствует букве закона.

"Что касается собрания гостей в одном из заведений Тбилиси без учета регуляций, то это, конечно, неприемлемо для нас всех, соответствующие органы немедленно отреагировали. В частности, были оштрафованы как учреждение, так и каждое физическое лицо", - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ситуацию уже прокомментировали в Кремле. Москва решительно осуждает агрессивные действия националистов в отношении любых россиян в Тбилиси.

"Мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление. Мы признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян. В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить - это должны россияне чётко понимать", - сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

На акцию протеста вышли сторонники Михаила Саакашвили и партии "Единое национальное движение". Беглого политика уже обвинили в умышленной дестабилизации в стране и нанесении вреда международному имиджу Грузии. Владимир Познер вместе со своими гостями вернулись в Россию.

Александра Сергомасова, Саркис Саркисян. "ТВ Центр".

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