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Власти проследят за выплатой пособий на детей от 3 до 7 лет

18:31
  • четверг
  • 01 апреля 2021

На портале госуслуг появится возможность подачи жалоб

С 1 апреля социальные пенсии, которые получают почти четыре миллиона россиян, проиндексируют на 3,4%. В этом месяце также изменятся правила приема детей в школу. Теперь прием будет проходить в два этапа. С 1 апреля по 30 июня - можно подать заявление в ближайшее учебное заведение, а с 6 июля - в школы других районов при наличии мест, передает "ТВ Центр".

Одно из самых значимых нововведений апреля касается пособий малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет. Выплаты теперь будут напрямую зависеть от среднедушевого дохода семьи и могут составлять 75% и даже 100% от регионального прожиточного минимума. Процесс подачи заявки станет проще - в большинстве случаев гражданам не нужно будет собирать дополнительные справки.

"С учетом этих вводных изменена форма заявлений, которые теперь семьи могут подавать через единый портал государственных услуг. При этом хочу сказать - чтобы держать руку на пульсе и понимать, как на сегодняшний день осуществляется эта выплата, мы вводим дополнительный инструмент контроля за субъектами Российской Федерации, за отработкой этих заявлений, на портале госуслуг появится возможность подачи жалоб и вопросов, то есть появится дополнительный инструмент обратной связи для наших граждан. И мы со своей стороны будем максимально контролировать эту ситуацию", - заявил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.

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