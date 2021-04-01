Что известно о предполагаемом виновнике ДТП на Садовом кольце

Предварительно, за рулем Audi находился блогер Эдвард Бил

В центре Москвы на Садовом кольце спортивный автомобиль Audi на огромной скорости выехал на встречную полосу и протаранил четыре автомобиля. В результате аварии серьезные травмы получила женщина. Сейчас она находится в реанимации, за её жизнь борются врачи. По предварительным данным, за рулем спорткара, вылетевшего на встречную полосу, находился блогер Эдвард Бил. Как выяснилось, известен он не только своими пранками в соцсетях.

Новинский бульвар, около полудня. При выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади синяя машина Audi вылетает на встречную полосу и один за другим таранит четыре автомобиля. Машины отлетают в сторону бетонного отбойника. Движение по Садовому кольцу еще несколько часов практически парализовано.

"Водитель одного из автомобилей произвел выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с четырьмя автомашинами. В результате ДТП серьёзно пострадала одна женщина - водитель, которую госпитализировали в медучреждение", - сообщила Любовь Высоцкая, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД Москвы.

41-летняя Мария Артёмова управляла черным Volkswagen. На кадрах с места аварии видно, что машина превратилась в груду искореженного металла. Спасатели почти час пытались извлечь женщину. Для этого даже пришлось срезать крышу автомобиля. Пострадавшая находится в больнице, у нее серьезные травмы.

"У нас двое детей. Недавно 7 лет исполнилось девочке, мальчику – 2,5 года. Все они в детсаде. Водитель может и на аффект сослаться, можно просто испугаться. Наверняка, будут очевидцы, у нас в машине видеорегистратор был", - сообщил муж пострадавшей Константин Артемов.

Речь о предполагаемом виновнике ДТП - водителе синей иномарки. Стоимость машины - от 7 до 10 миллионов, за рулем - известный блогер и пранкер Эдвард Бил, 1996 года рождения. Очевидцы сообщают что сразу после аварии с водительского сидения он перебрался на пассажирское, а прибывшим полицейским заявил, что автомобилем не управлял. В результате ДТП Бил получил лишь легкие травмы, сейчас он задержан. Следов алкоголя в его крови не обнаружено. В соцсетях пранкер на той самой синей ауди рассекает по столичным дорогам.

Некоторые СМИ сообщают - в момент ДТП Бил с приятелем снимали очередной видеоролик. Во всяком случае, другие блогеры подозрительно быстро приехали на место ДТП.

"Это моя машина, я дал ее другу, и она попала в аварию. Я сам не знаю, что вы меня с этими камерами атаковали", - говорит Бил.

В последние годы Эдвард Бил специализировался на автомобильной тематике - на камеру уничтожил несколько дорогих машин. Он учил интернет-пользователей зарабатывать деньги на ставках, а еще красиво жить.

"С января этого года за три месяца зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима автомобилем, из-за которого произошла авария на Новинском бульваре. Штрафы на автомобиль не были выписаны, так как в январе эта машина была снята с учета и ездила по подложным номерам", - сказал Антон Вагин, сотрудник Информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

Популярным Эдвард Бил стал в 2018 году, у его YouTube-канала 4 миллиона подписчиков. Правда, юмор был понятен не всем. Он скидывал девушек в воду, приставал к прохожим.

В 2018 году Общественная палата России даже призвала полицию дать правовую оценку действиям пранкера. На месте ДТП об аварии уже ничего не напоминает. Пострадавшие машины исследуют эксперты и криминалисты, сам Эдвард Бил находится в отделе полиции.

Этот участок Садового кольца у автомобилистов вообще пользуется дурной славой. Менее года назад, буквально в паре сотен метров отсюда, в районе Смоленской площади произошло другое резонансное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Сейчас он отбывает срок в колонии. Учитывая поведение предполагаемого виновника сегодняшнего ДТП, параллели при расследовании этих двух дел неизбежны.

Матвей Шестаков, Андрей Карнилов, Никита Савкин, "ТВ Центр", Москва.

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