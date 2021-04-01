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Что известно о предполагаемом виновнике ДТП на Садовом кольце

18:07
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Предварительно, за рулем Audi находился блогер Эдвард Бил

В центре Москвы на Садовом кольце спортивный автомобиль Audi на огромной скорости выехал на встречную полосу и протаранил четыре автомобиля. В результате аварии серьезные травмы получила женщина. Сейчас она находится в реанимации, за её жизнь борются врачи. По предварительным данным, за рулем спорткара, вылетевшего на встречную полосу, находился блогер Эдвард Бил. Как выяснилось, известен он не только своими пранками в соцсетях.
Полиция начала проверку после крупного ДТП на Садовом кольце

Новинский бульвар, около полудня. При выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади синяя машина Audi вылетает на встречную полосу и один за другим таранит четыре автомобиля. Машины отлетают в сторону бетонного отбойника. Движение по Садовому кольцу еще несколько часов практически парализовано.

"Водитель одного из автомобилей произвел выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с четырьмя автомашинами. В результате ДТП серьёзно пострадала одна женщина - водитель, которую госпитализировали в медучреждение", - сообщила Любовь Высоцкая, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД Москвы.

41-летняя Мария Артёмова управляла черным Volkswagen. На кадрах с места аварии видно, что машина превратилась в груду искореженного металла. Спасатели почти час пытались извлечь женщину. Для этого даже пришлось срезать крышу автомобиля. Пострадавшая находится в больнице, у нее серьезные травмы.

"У нас двое детей. Недавно 7 лет исполнилось девочке, мальчику – 2,5 года. Все они в детсаде. Водитель может и на аффект сослаться, можно просто испугаться. Наверняка, будут очевидцы, у нас в машине видеорегистратор был", - сообщил муж пострадавшей Константин Артемов.

Речь о предполагаемом виновнике ДТП - водителе синей иномарки. Стоимость машины - от 7 до 10 миллионов, за рулем - известный блогер и пранкер Эдвард Бил, 1996 года рождения. Очевидцы сообщают что сразу после аварии с водительского сидения он перебрался на пассажирское, а прибывшим полицейским заявил, что автомобилем не управлял. В результате ДТП Бил получил лишь легкие травмы, сейчас он задержан. Следов алкоголя в его крови не обнаружено. В соцсетях пранкер на той самой синей ауди рассекает по столичным дорогам.

Некоторые СМИ сообщают - в момент ДТП Бил с приятелем снимали очередной видеоролик. Во всяком случае, другие блогеры подозрительно быстро приехали на место ДТП.

"Это моя машина, я дал ее другу, и она попала в аварию. Я сам не знаю, что вы меня с этими камерами атаковали", - говорит Бил.

В последние годы Эдвард Бил специализировался на автомобильной тематике - на камеру уничтожил несколько дорогих машин. Он учил интернет-пользователей зарабатывать деньги на ставках, а еще красиво жить.

"С января этого года за три месяца зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима автомобилем, из-за которого произошла авария на Новинском бульваре. Штрафы на автомобиль не были выписаны, так как в январе эта машина была снята с учета и ездила по подложным номерам", - сказал Антон Вагин, сотрудник Информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

Популярным Эдвард Бил стал в 2018 году, у его YouTube-канала 4 миллиона подписчиков. Правда, юмор был понятен не всем. Он скидывал девушек в воду, приставал к прохожим.

В 2018 году Общественная палата России даже призвала полицию дать правовую оценку действиям пранкера. На месте ДТП об аварии уже ничего не напоминает. Пострадавшие машины исследуют эксперты и криминалисты, сам Эдвард Бил находится в отделе полиции.

Этот участок Садового кольца у автомобилистов вообще пользуется дурной славой. Менее года назад, буквально в паре сотен метров отсюда, в районе Смоленской площади произошло другое резонансное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Сейчас он отбывает срок в колонии. Учитывая поведение предполагаемого виновника сегодняшнего ДТП, параллели при расследовании этих двух дел неизбежны.

Матвей Шестаков, Андрей Карнилов, Никита Савкин, "ТВ Центр", Москва.

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Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Блогер и пранкер Эдвард Бил
Блогер и пранкер Эдвард Бил
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
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