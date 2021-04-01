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Лавров заявил о "присяге" ЕС на верность Байдену

17:11
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Европа "очень быстро встала в строй"

Во время интервью программе "Большая игра" на Первом канале министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Евросоюз "очень быстро встал в строй", имея в виду желание ЕС выслужиться перед Соединенными Штатами.

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"Я такого "принесения присяги на верность" не припомню. Причем публично озвучивались речи, которые показывали абсолютное незнание истории создания ООН и многое другое", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров подчеркнул, что вряд ли у Вашингтона будет много сторонников, если тот окончательно решит поставить под угрозу интересы глобальной стабильности.

25 и 26 марта проходил саммит ЕС, в котором принял участие президент США Джо Байден. По итогам первого дня встречи канцлер Германии Ангела Меркель отметила общие подходы США и ЕС в отношении России, Китая и Турции.

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