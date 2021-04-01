Минздрав одобрил препарат против COVID-19 на основе плазмы крови

Это первое в мире лекарство против коронавируса подобного типа

Как сообщили в четверг в "Ростехе", Министерство здравоохранения России зарегистрировало иммуноглобулин к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших.

"Препарат "Ковид-глобулин" стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа", - сказано в сообщении.

Разработано лекарство было в холдинге "Нацимбио". Для этого Москва передала компании 2,5 тонны биоматериала.

Лекарство, говорят разработчики, не только борется с инфекцией, но и "учит" иммунную систему быстрее создавать антитела.

Препарат значительно расширит арсенал врачей в борьбе с COVID-19, отметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

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