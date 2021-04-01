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МИД потребовал от Литвы освободить россиянина Меля

17:39
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Это "позорное судилище", отметила Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия требует от Литвы освободить россиянина Юрия Меля, который уже семь лет "томится в литовских застенках". Москва, отметила Захарова, будет содействовать подаче апелляции в Верховный суд.
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"Мы требуем от литовского репрессивного режима немедленного освобождения невинно осужденного гражданина России Юрия Меля. Преступные действия Вильнюса не останутся без последствий", - цитирует спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

Происходящее в Литве представитель МИД назвала "позорным судилищем", обратить внимание на которое должны власти стран Евросоюза.

В 2019 году суд в Литве суд приговорил к тюремным срокам бывших советских военнослужащих Геннадия Иванова и Юрия Меля. Они проходят по делу о событиях в Вильнюсе 1991 года. Судебный процесс сопровождался политическим давлением - в зал заседания не пустили российских дипломатов.

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