МИД потребовал от Литвы освободить россиянина Меля

Это "позорное судилище", отметила Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия требует от Литвы освободить россиянина Юрия Меля, который уже семь лет "томится в литовских застенках". Москва, отметила Захарова, будет содействовать подаче апелляции в Верховный суд.

"Мы требуем от литовского репрессивного режима немедленного освобождения невинно осужденного гражданина России Юрия Меля. Преступные действия Вильнюса не останутся без последствий", - цитирует спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

Происходящее в Литве представитель МИД назвала "позорным судилищем", обратить внимание на которое должны власти стран Евросоюза.

В 2019 году суд в Литве суд приговорил к тюремным срокам бывших советских военнослужащих Геннадия Иванова и Юрия Меля. Они проходят по делу о событиях в Вильнюсе 1991 года. Судебный процесс сопровождался политическим давлением - в зал заседания не пустили российских дипломатов.

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