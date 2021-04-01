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При обрушении военного склада под Астраханью погиб человек

17:49
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Еще один находится под завалами

На территории военного гарнизона в городе Ахтубинске Астраханской области обрушилась кровля здания, передает ТАСС со ссылкой на администрацию населенного пункта.
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"Один человек погиб, один в тяжелом состоянии в реанимации, у одного травмы средней тяжести", - сказано в сообщении.

В администрации добавили, что один человек находится под завалами.

Источник ТАСС уточняет, что рухнула кровля военного склада, принадлежащего Минобороны. Предварительная причина ЧП - нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.

Площадь обрушения сейчас устанавливается.

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