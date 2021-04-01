Минтруд подсчитал, сколько россиян насовсем перейдут на удаленку

Сейчас удаленно трудятся более 3 миллионов граждан

Согласно прогнозу Министерства труда и социальной защиты, на который ссылается ТАСС, в долгосрочной перспективе трудиться удаленно будут около 10% работающих россиян.

"В численном выражении это порядка 5,5 миллионов работников", - уточнили в ведомстве.

Там также напомнили, что сейчас удаленно работают более 3 миллионов россиян.

В середине февраля ВЦИОМ провел опрос, согласно результатам которого 65% граждан уже готовы вернуться к традиционному формату работы, при этом 52% отметили, что преимуществ и недостатков у удаленки поровну.

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