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Минтруд подсчитал, сколько россиян насовсем перейдут на удаленку

18:08
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Сейчас удаленно трудятся более 3 миллионов граждан

Согласно прогнозу Министерства труда и социальной защиты, на который ссылается ТАСС, в долгосрочной перспективе трудиться удаленно будут около 10% работающих россиян.

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"В численном выражении это порядка 5,5 миллионов работников", - уточнили в ведомстве.

Там также напомнили, что сейчас удаленно работают более 3 миллионов россиян.

В середине февраля ВЦИОМ провел опрос, согласно результатам которого 65% граждан уже готовы вернуться к традиционному формату работы, при этом 52% отметили, что преимуществ и недостатков у удаленки поровну.

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