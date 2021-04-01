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В Госдуму внесли закон о штрафе для "нерадивых родителей"

18:31
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Отзыв кабмина к проекту в документах не представлен

В Государственную думу внесли законопроект, предполагающий введение штрафов для "нерадивых родителей" до 5 тысяч рублей - в случае повторного нарушениям ими обязанностей по воспитанию детей. Об этом пишет РИА "Новости".

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Согласно действующим нормам, за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями соответствующих обязанностей предусмотрены штрафы от 100 до 500 рублей.

По мнению авторов документа, действенной эта мера не является, так что размер санкции необходимо увеличить, начиная с 3 тысяч рублей.

Обращает на себя внимание тот факт, что в сопроводительных документах к закону не представлен отзыв кабмина, хотя это обязательно для проектов с поправками в КоАП.

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