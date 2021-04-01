Немецкие экологи решили судиться из-за "Северного потока - 2"

Ранее их требования уже остались без удовлетворения

Немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe сообщила у себя на сайте о планах через суд запретить строительство газопровода "Северный поток - 2".

Ранее DUH уже требовала отозвать разрешение на завершение работ, но федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии этот протест отклонило.

"В DUH убеждены, что BSH недостаточно изучил или проигнорировал природоохранные и климатические аспекты", - сказано в заявлении.

Прежде глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес подчеркивал, что отказ от завершения проекта привел бы еще к более значительным нагрузкам на окружающую среду.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год через Балтийское море от побережья России до Германии. Ожидается, что завершен проект будет уже в этом году.

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