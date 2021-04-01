ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Немецкие экологи решили судиться из-за "Северного потока - 2"

18:40
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Ранее их требования уже остались без удовлетворения

Немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe сообщила у себя на сайте о планах через суд запретить строительство газопровода "Северный поток - 2".
Корабли НАТО устроили провокации в зоне строительства "Северного потока-2"

Ранее DUH уже требовала отозвать разрешение на завершение работ, но федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии этот протест отклонило.

"В DUH убеждены, что BSH недостаточно изучил или проигнорировал природоохранные и климатические аспекты", - сказано в заявлении.

Прежде глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес подчеркивал, что отказ от завершения проекта привел бы еще к более значительным нагрузкам на окружающую среду.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год через Балтийское море от побережья России до Германии. Ожидается, что завершен проект будет уже в этом году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Экологи против строительства газопровода "Северный поток - 2"
Экологи против строительства газопровода "Северный поток - 2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.