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Певица Лобода заразилась коронавирусом

18:45
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Артистка предупредила фанатов о переносе концерта

Певица Светлана Лобода сообщила, что заразилась новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Заявление артистки размещено в ее блоге в соцсети Instagram.

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"Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат. К сожалению, вирус не щадит никого, и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших", - рассказала Лобода. Судя по опубликованной фотографии, певица лечится дома.

Певица предупредила поклонников о переносе концерта с 3 на 16 апреля. Все приобретённые ранее билеты будут действительны.

Слова поддержки под сообщением Лободы оставили музыкант Игорь Крутой, журналистка Алена Жигалова, модельер Бичолла, а также другие звезды, близкие и фанаты певицы.

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