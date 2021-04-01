Зеленский обвинил Москву в "игре мускулами"

Президент Украины также сообщил об эскалации конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об эскалации конфликта в Донбассе и обвинил Россию в "игре мускулами".

"Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы - традиционный случай России", - написал Зеленский в Facebook.

Незадолго до этого аналогичное заявление сделал главком ВСУ Руслан Хомчак. Он обвинил Россию в том, что та якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной. В Кремле на это ответили, что никого не должно волновать перемещение российских войск внутри России.

Ранее в Киеве отреагировали на прошедшие переговоры Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. По информации Кремля, главной темой разговора лидеров стала безальтернативность Минских соглашений.

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