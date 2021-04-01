ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полиция объяснила возросшую активность телефонных мошенников

19:06
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Отчасти виноваты сами банки

В главном управлении МВД по Москве объяснили, с чем связан рост случаев телефонного мошенничества.
В России мошенники стали наживаться на мошенниках

"Одной из основных причин является непринятие службами безопасности банковских структур должных мер реагирования на сомнительные денежные транзакции", - сказано в сообщении.

Там уточняется, что службы безопасности кредитных организаций нередко отказываются проводить полноценные проверки, а просто фиксируют подобные инциденты, чтобы затем передать данные правоохранителям.

Кроме того, уточнили в полиции, встречаются случаи разглашения сотрудниками банковской тайны, из-за чего происходят утечки персональных данных.

"Подготовлены обращения в Центральный банк Российской Федерации и прокуратуру города Москвы", - заключили в МВД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мошенник со смартфоном
Мошенник со смартфоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.