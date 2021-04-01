Полиция объяснила возросшую активность телефонных мошенников

Отчасти виноваты сами банки

В главном управлении МВД по Москве объяснили, с чем связан рост случаев телефонного мошенничества.

"Одной из основных причин является непринятие службами безопасности банковских структур должных мер реагирования на сомнительные денежные транзакции", - сказано в сообщении.

Там уточняется, что службы безопасности кредитных организаций нередко отказываются проводить полноценные проверки, а просто фиксируют подобные инциденты, чтобы затем передать данные правоохранителям.

Кроме того, уточнили в полиции, встречаются случаи разглашения сотрудниками банковской тайны, из-за чего происходят утечки персональных данных.

"Подготовлены обращения в Центральный банк Российской Федерации и прокуратуру города Москвы", - заключили в МВД.

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