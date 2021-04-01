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Лукашенко распорядился начать разработку белорусской вакцины

19:24
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Она должна быть готова до 2023 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании в 2021-2023 годах вакцины от коронавирусной инфекции, передает агентство БелТА.
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В качестве исполнителей распоряжения определены Министерство здравоохранения страны и Национальная академия наук.

Кроме того, в документе прописаны основные этапы и источники финансирования работ, а также сроки проведения испытаний. Занятые в процессе организации, указано в распоряжении, будут оснащены необходимыми комплектующими изделиями и оборудованием.

Ранее Лукашенко отмечал, что в Белоруссии должна быть создана "самая лучшая" вакцина от коронавируса.

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