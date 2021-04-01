Стриженова пошутила про падение в прямом эфире

Телеведущая призналась, что несчастный случай "дорого ей обошелся"

Екатерина Стриженова призналась, что только в четверг посмотрела видео, которое ранее облетело весь интернет. На этих кадрах телеведущая падает во время съёмок программы.

В результате падения женщина получила перелом руки. Сейчас Стриженова восстанавливается в больнице после операции.

"Наверное, самое глупое, что со мной случилось в последнее время, это падение в прямом эфире! Посмотреть на себя со стороны решилась только сегодня, уж больно дорого мне это обошлось", - сообщила Стриженова, сопроводив запись шуточным роликом.

Телеведущая поздравила своих подписчиков с Днем дурака и предупредила о последствиях розыгрышей. "Знаю много случаев, которые закончились слезами", - написала она.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram