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Российские банки протестируют цифровую ипотеку

19:50
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Пилотный проект начнется в мае

По итогам встречи Ассоциации банков России с представителями ДОМ.РФ было объявлено, что в мае в стране начнется пилотный проект по проведению ипотечных сделок в цифровом формате.
Назван средний размер ипотечных кредитов в России

"Сейчас в нем участвуют Сбербанк, Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ряд кредиторов, работающих с компанией "Регион", - приводит ТАСС сообщение ассоциации.

Цель проекта, рассказала директор подразделения развития ипотечного рынка ДОМ.РФ Ольга Шайморданова, - за счет улучшения бизнес-процесса увеличить количество выпускаемых банками электронных закладных.

Реализуется инициатива на платформе "Мастерчейн". Подразумевается, что ипотека будет в электронном виде регистрироваться в Росреестре, а электронная закладная передаваться в депозитарий.

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