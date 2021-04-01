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По факту ДТП на Садовом кольце возбуждено уголовное дело

19:50
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого

В главном управлении МВД по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту крупного ДТП с участием пяти машин, которое произошло в четверг днем на Садовом кольце в районе Новинского бульвара при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.
Опубликовано видео допроса подозреваемого в смертельном ДТП в Москве

Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

"В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - добавили в полиции.

Источник ТАСС сообщает, что нарушитель, это блогер Эдвард Бил, задержан. Он вылетел на встречную полосу на Audi, спровоцировав аварию, а затем, со слов очевидцев, перебрался с пассажирского на заднее место, сообщив сотрудникам правоохранительных органов, что машину не вел. 

В результате ДТП серьезные травмы получила 41-летняя женщина, сейчас она находится в реанимации. Сам Бил отделался легкими ушибами. Следов алкоголя в его крови не обнаружено. Вместе с тем в Департаменте транспорта Москвы сообщили, что всего у блогера больше 566 нарушений ПДД. 

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