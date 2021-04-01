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Первоапрельская шутка привела к беспорядкам в Брюсселе

20:11
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Пострадал полицейский

В парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя произошли массовые беспорядки - и все из-за первоапрельской шутки, размещенной в социальных сетях, передает ТАСС.

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В начале марта начали распространяться сообщения, что в парке 1 апреля пройдет бесплатный музыкальный фестиваль La Boum. Указывалось, что приглашены 200 ди-джеев со всей Европы, будут установлены пять сцен, а также организованы автобусы из Лондона, Парижа и Амстердама.

Сами авторы потом неоднократно отмечали, что фестиваль - не более чем шутка. На это намекал в том числе и действующий в городе карантин из-за коронавируса.

Однако к середине четверга в Буа де ля Камбр собралось более 5 тысяч человек. Поняв, что их разыграли, они сгруппировались вокруг пруда на центральной поляне и стали через динамики ставить свою музыку.

Вскоре на место прибыла полиция. На призывы разойтись участники фестиваля начали бросать в сотрудников правоохранительных органов банки и бутылки, скандируя лозунги о свободе.

В дело был пущен водомет, людей начали вытеснять из парка, пошли задержания. По меньшей мере один полицейский получил ранение.

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