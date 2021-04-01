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В Эстонии выпустят заключенного, осужденного в 1983 году

20:33
  • четверг
  • 01 апреля 2021

На его счету - два убийства и изнасилование

С 1983 года в эстонской тюрьме отбывает наказание Олег Пятницкий - в четверг Тартуский окружной суд отменил решение уездного суда, отказавшегося условно освободить мужчину, передает ERR.
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Сейчас Пятницкому 61 год. В 1983-м его приговорили к четырем годам за грабеж. Уже находясь за решеткой, он совершил убийство и изнасилование, в итоге ему добавили еще 15 лет.

В 1992 году Пятницкий убил снова, на этот раз его приговорили к смертной казни, в 1993-м высшую меру наказания заменили на пожизненное заключение. В 2002-м мужчина получил еще девять лет - за то, что покалечил другого заключенного.

Окружной суд посчитал, что сейчас Пятницкий встал на путь исправления. Он, в частности, выучил эстонский язык, занимался полезным трудом, но главное - раскаялся в преступлениях.

Мужчине назначили семь лет условного срока, в течение которого ему нельзя покидать Эстонию и употреблять спиртное. Он при этом должен участвовать в социальной программе.

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