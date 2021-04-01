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Полиция пришла с обыском в квартиру блогера Била после ДТП на Садовом кольце

22:08
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Следов алкоголя в крови предполагаемого виновника массовой аварии не найдено

Московская полиция проводит обыск в квартире блогера Эдварда Била. Он подозревается в совершении крупного ДТП в центре Москвы, в результате которого тяжелые травмы получила женщина. Сейчас она в реанимации, за её жизнь борются врачи. Авария с участием блогера произошла на Садовом кольце недалеко от того места, где прошлым летом смертельную аварию устроил актер Михаил Ефремов. Как и тогда, виновник ДТП на огромной скорости выехал на встречную полосу и буквально протаранил поток машин.

По факту ДТП на Садовом кольце возбуждено уголовное дело
Что известно о предполагаемом виновнике ДТП на Садовом кольце

Он очень любит скорость, в своих видеороликах часто обещал решить все проблемы с законом, а в день в среднем получал по пять штрафов за нарушение правил дорожного движения. Предполагаемый виновник ДТП – блогер и пранкер Эдвард Бил - отделался лишь легкими травмами и сразу же был доставлен в отдел полиции. Следов алкоголя в его крови не обнаружено. Результаты других экспертиз станут известны позже. Криминалисты закончили осмотр пострадавших машин.

Момент аварии зафиксировали сразу несколько камер. Новинский бульвар, около полудня. При выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади синий автомобиль Audi вылетает на встречную полосу и один за другим таранит четыре автомобиля. Машины отлетают в сторону бетонного отбойника.

"Водитель одного из автомобилей произвел выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с четырьмя автомашинами. В результате ДТП серьёзно пострадала одна женщина - водитель, которую госпитализировали в медучреждение", - сообщила Любовь Высоцкая, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ управления ГИБДД Москвы.

41-летняя Мария Артёмова - консультант Госдумы - управляла черной иномаркой. На кадрах с места аварии видно - машина превратилась в груду искореженного металла. Спасатели почти час пытались извлечь женщину. Для этого даже пришлось срезать крышу автомобиля. Пострадавшая находится в больнице. У нее серьезные травмы.

"У нас двое детей. Недавно семь исполнилось девочке, мальчику 2,5 года. Все они в детском саду. Виновник может и на аффект сослаться, может просто испугаться. Наверняка, будут очевидцы, у нас в машине видеорегистратор", - заявил муж пострадавшей Константин Артемов.

Очевидцы сообщают, что сразу же после аварии Эдвард Бил с водительского сидения пересел на пассажирское, а прибывшим полицейским заявил, что не он был за рулем. В соцсетях впрочем, другие кадры. На той самой Audi блогер рассекает по столичным дорогам, явно нарушая скоростной режим.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

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Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Блогер и пранкер Эдвард Бил
Блогер и пранкер Эдвард Бил
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Автомобиль блогера и пранкера Эдварда Била
Автомобиль блогера и пранкера Эдварда Била
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