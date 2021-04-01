Эксперты объяснили провокации в районе строительства "Северного потока - 2"

Ранее на действия иностранных кораблей, в том числе военных, пожаловался оператор газопровода

Действия иностранных судов в районе строительства газопровода "Северный поток - 2" носят явно провокационный характер. Об этом заявил представитель компании Nord Stream AG, которая ведёт строительные работы в акватории Балтийского моря. Активность зарубежных кораблей, в том числе военных, резко выросла после возобновления укладки магистрали в январе. И некоторые их маневры уже не раз могли привести к серьёзной катастрофе.

Под покровом ночи, не отвечая на радиосигналы, польская рыбацкая лодка идет прямо на таран российской баржи "Фортуна". На пути встает судно снабжения "Владислав Стрижов".

"Только путем того, что одно из наших судов, защитив собой, не допустило этого. А на это судно, как говорят моряки, был осуществлен навал. Фактически предотвратило очень большую и серьезную морскую катастрофу. Мы считаем, что подобные действия носят явно провокационный характер", - сказал директор филиала компании-оператора строительства газопровода Андрей Минин.

Позже капитан польского корабля, выйдя в эфир, признал себя виновником аварии. По итогам инцидента Варшаве была направлена нота протеста. Ведь не останови российские моряки рыболовецкую лодку, ее столкновение с "Фортуной" вполне могло бы привести к повреждению баржи - а значит и приостановке строительства "Северного потока". Впрочем, именно этого, похоже, и добиваются те, кто устраивает подобные провокации. Варшава - в числе главных критиков проекта. Но вряд ли, говорят эксперты, эти польские "пираты XXI века" действовали без поддержки из-за океана.

"США были убеждены, что введенные санкции парализовали стройку. Вдруг, неожиданно они обнаружили, что Россия технически способна с этой историей справиться, ну, тогда нужно применять все оставшиеся способы. Потому что, как говорил один политик, по мере приближения к коммунизму классовая борьба нарастает. Так вот по мере приближения к завершению "Северного потока - 2" нарастает и политическая борьба", - уверен генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Ночью 30 марта "Спасатель Карев" вынужден был "отгонять" от трубоукладчика еще два неопознанных судна. Одно из которых, по данным радара, шло прямо на "Фортуну". В дневное время вокруг места проведения работ теперь то и дело кружит польский противолодочный самолет.

А 29 марта в опасной близости от баржи выполнял маневры корабль польских ВМС. Вот карта его движения. Судну обеспечения "Спасателю Кареву" пришлось идти параллельным курсом, чтобы не допустить возможных инцидентов.

"Здесь остается только фол последней надежды, нужно заставить европейцев самих ввести санкции против строительства и тогда оно, действительно, будет остановлено. А каким образом это можно сделать? Устроить какой-то инцидент с участием военных российских судов. А для этого их надо по сути выманить, заставив Россию охранять суда-трубоукладчики военными кораблями. И для этого, вполне возможно, и делаются подобные навалы", - объяснил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Но, несмотря на все атаки, строительство "Северного потока - 2" продолжается. К месту работ накануне прибыло судно-трубоукладчик "Академик Черский". Сейчас газопровод уже готов на 95%. Осталось уложить около 120 километров труб.

Екатерина Выскребенцева, Валерия Рождественская. "ТВ Центр".

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