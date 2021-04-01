Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены спустя 11 лет

Мужчина зверски расправился с матерью своих детей, а потом долгие годы играл разбитого вдовца

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых оказался главный нефролог Мариинской больницы Александр Земченков. Речь идёт не о врачебной ошибке, а о спланированном и жестоком убийстве собственной жены в 2010 году. Именно такое обвинение предъявлено следствием.

На его лице защитная маска, глаза спрятаны за стеклами очков. Но по испуганному поведению несложно догадаться: происходящее является для него неожиданностью. Много лет этот человек носил в себе страшную тайну, в которой признался только сейчас. 23 февраля 2010 года он убил собственную жену, мать троих детей. А потом заявил в полицию о ее пропаже.

Эта история еще тогда, 11 лет назад, потрясла весь город. 50-летняя Ирина Земченкова - уважаемый и известный в городе врач, акушер-гинеколог одного из лучших роддомов Санкт-Петербурга - утром, по словам ее мужа, вышла из дома в центре города, где все кругом оборудовано камерами и до метро буквально километр, и словно провалилась сквозь землю.

Много месяцев Ирину искали десятки волонтёров, по городу были расклеены тысячи объявлений. Соседи по парадной до сих пор вспоминают, как помогали и они.

"Развешивались объявления, все, понятное дело, обратили внимание, были поиски, газеты писали, но не нашли", - заявил сосед Николай Гусаров.

Пациенты врача-акушера - молодые мамы - тогда создали группу в социальных сетях для обмена информацией. Александр Земченков принимал самое активное участие в поисках супруги.

Он даже обратился в телевизионную программу на одном из федеральных каналов, чтобы рассказать о своей истории. Именно поэтому многие общие знакомые, коллеги, клиенты, поверили - он не может быть причастен к исчезновению жены.

"Очень надеемся, очень верим, что помощь аудитории такой программы как "Жди меня" даст нам дополнительный шанс, дополнительную веру в том, что мы получим какую-то информацию, пусть самую незначительную, но дающую нам шанс, путь поиска, путь ожидания, путь надежды. Мы очень рассчитываем на любое ваше содействие", - сказал в обращении к зрителям программы "Жди меня" Александр Земченков.

Но ни эфир программы, ни следственные действия результатов не дали. Оперативники не смогли найти ни одной зацепки. Записи с камер видеонаблюдения оказались стёрты. При обыске в квартире, в машине и на даче Земченковых никаких подозрительных улик обнаружено не было. Супруг пропавшей женщины сумел обеспечить себе убедительное алиби. Ирину Земченкову официально признали пропавшей без вести, потом погибшей. Александр женился на другой женщине.

И только отец Ирины, сейчас ему 92, Геннадий Кононов, не сдался и продолжил поиски. В конце прошлого года ему удалось попасть на прием к главе Следственного комитета России, где он рассказал о пропаже своей дочери. Александр Бастрыкин распорядился пересмотреть это дело ещё раз, более внимательно. И следователи пришли к Александру снова. На этот раз заведующий нефрологическим отделением Мариинской больницы, главный нефролог Санкт-Петербурга давал показания на полиграфе. Врач, пользующийся огромным авторитетом, признался в совершенном 11 лет назад преступлении.

"Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый 23 февраля 2010 года в квартире дома, расположенного по улице Чапыгина, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, неустановленным способом совершил убийство своей супруги, после этого расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры", - заявил Сергей Капитонов, старший помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Для Мариинской больницы, в которой работал Земченков, это стало настоящим шоком. Коллеги нефролога отказываются верить и не комментируют ситуацию. Говорят лишь о том, что Александр Юрьевич – отличный врач и количество спасённых им жизней исчисляется сотнями. Но, убив свою жену, он хладнокровно избавился от тела и долгие годы разыгрывал горечь утраты. На вопрос журналистов, почему решил признаться в убийстве спустя столько лет, он не ответил.

Уголовное дело Александра Земченкова слушали в том же суде, и даже в том же зале, где избирали меру пресечения доценту Олегу Соколову, убившему и расчленившему свою студентку и сожительницу Анастасию Ещенко. Его приговорили к 12,5 года колонии. Александру Земченкову, тоже доценту, может грозить до 15 лет. Избрание меры пресечения отложили до завтра - судья захотела собрать побольше информации об обвиняемом. Кроме троих детей, которые были в браке с Ириной Земченковой, за минувшие 10 лет у него родилось еще двое, от новой жены. Ради которой, по его собственному признанию, он и решился на это страшное преступление. С новой семьей, по словам соседей, Александр Земченков жил все эти годы в этой же квартире, на улице Чапыгина. Сейчас она опечатана.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасёв. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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