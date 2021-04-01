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"Похоже на сюр": Степаненко потребовала с Петросяна деньги за еду

20:43
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Адвокат юмориста рассказал о ходе судебного процесса

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал о прошедшем 1 апреля судебном заседании по делу о разделе имущества юмориста и его бывшей жены Елены Степаненко.

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"Это похоже на сюр, но она требует вернуть деньги, которые Евгений Ваганович потратил на еду в 2016 и 2017 годах", - сообщил изданию "Стархит" защитник артиста.

Бракоразводный процесс Петросян и Степаненко начали летом 2018 года. В начале августа супруга подала иск о разделе имущества. В ответ Петросян направил встречное заявление.

Жорин говорил, что изначально его подзащитный предложил супруге разделить имущество поровну, но она отказалась.

На время развода суд наложил обеспечительный арест на имущество супругов. Позже, в октябре, в качестве обеспечительных мер были арестованы счета Степаненко. В ноябре суд расторг брак.

В феврале 2021 года Хамовнический районный суд Москвы возобновил производство по делу о разделе имущества артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Следующее заседание назначено на 13 апреля.

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