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На Кубани сотрудница полиции насмерть сбила ребенка

20:51
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Она уже признала вину

В прокуратуре Краснодарского края сообщили о смертельном ДТП в поселке Южном Динского района - сотрудница полиции на машине насмерть сбила восьмилетнего ребенка.

Произошла авария около 14:00 в четверг. Женщина управляла автомобилем Renault, мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу.

Вину водитель признала. Она входит в группу по охране объектов ОВД по Динскому району, но не была при исполнении в момент ДТП.

Начата доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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