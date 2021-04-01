На Кубани сотрудница полиции насмерть сбила ребенка

Она уже признала вину

В прокуратуре Краснодарского края сообщили о смертельном ДТП в поселке Южном Динского района - сотрудница полиции на машине насмерть сбила восьмилетнего ребенка.

Произошла авария около 14:00 в четверг. Женщина управляла автомобилем Renault, мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу.

Вину водитель признала. Она входит в группу по охране объектов ОВД по Динскому району, но не была при исполнении в момент ДТП.

Начата доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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