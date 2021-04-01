Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП

Снижение показателя в 2020 году составило 3%

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что ведомство понизит прогноз роста ВВП России в 2021 году с 3,3%, передает ТАСС.

"Понятно, что если так существенно поднялся 2020 год, то 2021 год мы скорректируем чуть вниз", - отметил глава Минэкономразвития.

По его словам, динамика в первом квартале этого года будет близка к динамике за четвертый квартал прошлого.

Росстат ранее оценил снижение ВВП в четвертом квартале в 1,8%. Снижение ВВП в 2020 году составило, по данным Росстата, 3% вместо 3,1%.

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