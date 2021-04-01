ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП

21:18
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Снижение показателя в 2020 году составило 3%

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что ведомство понизит прогноз роста ВВП России в 2021 году с 3,3%, передает ТАСС.
Байден пообещал американцам 6-процентный рост ВВП

"Понятно, что если так существенно поднялся 2020 год, то 2021 год мы скорректируем чуть вниз", - отметил глава Минэкономразвития.

По его словам, динамика в первом квартале этого года будет близка к динамике за четвертый квартал прошлого.

Росстат ранее оценил снижение ВВП в четвертом квартале в 1,8%. Снижение ВВП в 2020 году составило, по данным Росстата, 3% вместо 3,1%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Панорама Москвы
Панорама Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.