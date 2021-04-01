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В Госдуме предложили мониторить автоблогеров в соцсетях

21:43
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Любителей экстремального вождения пора привлекать к ответственности

Комментируя резонансное ДТП в центре Москвы, случившееся днем в четверг, депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков выступил с предложением о создании в ГИБДД специального подразделения по мониторингу соцсетей автоблогеров, занимающихся экстремальным вождением.
Что известно о предполагаемом виновнике ДТП на Садовом кольце

Как отметил парламентарий в эфире радиостанции "Говорит Москва", необходимо "выявлять таких вот ухарей, выкладывающих в том числе и видео своих художеств".

"А дальше - дело техники, как их поймать и наказать", - добавил депутат.

В российском законодательстве, заключил он, достаточно статей, чтобы привлекать к ответственности подобных нарушителей.

В четверг на Садовом кольце блогер Эдвард Бил, находясь за рулем Audi, вылетел на встречную полосу, в результате чего произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Серьезные травмы получила женщина, она в больнице. Заведено уголовное дело, Бил задержан, решается вопрос о мере пресечения.

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