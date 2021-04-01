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Госдеп: США ищут предсказуемых отношений с Россией

22:08
  • четверг
  • 01 апреля 2021

У стран есть области совпадения интересов

Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что конфронтация Москвы и Вашингтона достигла дна, а санкционная политика США обречена на провал.
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"Для нас важно, почему мы оказались там, где мы находимся, в наших двусторонних отношениях с Россией", - цитирует Прайса РИА "Новости".

По его словам, список претензий США к России включает следующие: Украина, обвинения в кибератаках и взломе SolarWinds, "нападение на демократию в 2016 и 2020 году", сообщения о наградах талибам за головы американских солдат, задержание Алексея Навального. Ни одно из этих обвинений Москва не признает.

"По-прежнему правда, что мы ищем стабильных и предсказуемых отношений с Россией", - подчеркнул при этом представитель Госдепа. Он добавил, что у стран есть области совпадения интересов.

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