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"Устроили шабаш": Познер прокомментировал инцидент в Грузии

22:41
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Журналисту пришлось под давлением покидать страну

Журналист Владимир Познер рассказал у себя в Instagram, почему он долго воздерживался от комментариев по поводу произошедшего в Грузии - прибыв в страну отпраздновать 87-летие, Познер подвергся нападкам со стороны радикальных представителей оппозиции и был вынужден срочно уехать.
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"Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести", - написал журналист.

Он добавил, что именно поэтому проигнорировал все просьбы СМИ дать комментарий и отказался от приглашений во все программы. "Молчал и молчать буду", - заключил Познер.

Грузинским демонстрантам не понравились заявления Познера о том, что, по его мнению, Абхазия никогда не будет частью Грузии. На асфальте возле здания гостиницы, где остановился журналист, была сделана надпись "Вон из Грузии", сам отель забросали яйцами. Покидал Познер гостиницу через полицейский кордон.

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