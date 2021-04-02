Урожай спагетти и уменьшение гравитации: самые яркие первоапрельские шутки

Как шутили в этот день десятки лет назад и как шутят сейчас?

Кроме больших новостей, есть новости поменьше, но поважнее всех этих сенсаций, которыми нас кормят СМИ. 1 апреля отмечали День рождения доллара, Николая Васильевича Гоголя и Международный день птиц. Но не этим славен первый день второго месяца весны. Говорят, французский король Карл IX в XVI веке перенес празднование Нового года с 1 апреля на 1 января. Благодарные подданные так удивились, что стали праздновать 1 апреля День дурака. Века спустя подключилась пресса. А журналистам только дай повод! И так фейки летят, как из пулемета.

Солидная вроде бы телекомпания BBC в 1957-м поведала, что в Швейцарии выдался небывалый урожай спагетти. Сенсацию подстегнуло то, что многие думали – спагетти растут исключительно в Италии. Ан нет! Тогда телевизору доверяли настолько, что сюжет о сборе спагетти вызвал лавину телефонных звонков и писем. Дайте адрес – где купить саженцы спагетти-дерева.

В 1976-м астроном Патрик Мур объявил в эфире, что 1 апреля Плутон пройдет за Юпитером и это уменьшит силу земной гравитации настолько, что можно оторваться от земли. Многие попробовали воспарить.

Самое удивительное, что благодарные слушатели потом звонили в эфир и рассказывали о своих полетах со столами и стульями. А в 1962-м в Швеции хай-тек новостью номер один стало превращение черно-белого телевизора в цветной практически без затрат. Все по науке. Целую лекцию прочитали. И всего надо было натянуть на телевизор обыкновенный чулок.

В Норвегии сообщали, что 1 апреля всем желающим будут раздавать конфискованное вино – толпы выстроились в очередь с канистрами наготове, наши "Известия" в 1988-м написали, что московский "Спартак" купил за 6 миллионов Диего Марадону. У нас мало кто поверил, а вот зарубежные газеты перепечатали первоапрельскую заметку, не моргнув глазом, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня и первого апреля ждать не надо, чтобы насобирать в интернете достойную коллекцию информационных фейков. Свежие сенсации – под Псковом нашли останки древних тиктокеров. Или вот – для удобства накоплений Центробанк выпускает купюры номиналом от 100 миллионов до 1 миллиарда.

Кто побогаче, возьмите на заметку. А лучше просто забудьте обо всем, что сейчас услышали. Ведь в действительности все не так, как на самом деле.

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