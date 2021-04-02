"Чтобы насолить": причины давления США на "Северный поток - 2"

Это не связано с материальными интересами американцев

Какая из существующих версий о причинах давления Соединенных Штатов на проект "Северный поток-2" наиболее вероятна? Что можно сказать о роли Украины в этом вопросе? И что ждёт отношения Киева с Вашингтоном при новой администрации Белого дома?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил обозреватель портала ИноСМИ Дмитрий Бабич.

"Давайте сразу исключим версию насчет "энергетической безопасности Европы". Безопасность – это когда вы получаете газ. Насчет материальных интересов американцев, я тоже в это не верю. Посмотрите на конфронтацию с Китаем – потери в сотни миллиардов, но США на них идут, чтобы насолить Китаю. То же самое и здесь", - рассказал он.

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