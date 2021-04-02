ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Чтобы насолить": причины давления США на "Северный поток - 2"

08:50
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Это не связано с материальными интересами американцев

Какая из существующих версий о причинах давления Соединенных Штатов на проект "Северный поток-2" наиболее вероятна? Что можно сказать о роли Украины в этом вопросе? И что ждёт отношения Киева с Вашингтоном при новой администрации Белого дома?
США предупредили Германию о сохранении давления на "Северный поток - 2"

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил обозреватель портала ИноСМИ Дмитрий Бабич.

"Давайте сразу исключим версию насчет "энергетической безопасности Европы". Безопасность – это когда вы получаете газ. Насчет материальных интересов американцев, я тоже в это не верю. Посмотрите на конфронтацию с Китаем – потери в сотни миллиардов, но США на них идут, чтобы насолить Китаю. То же самое и здесь", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Северный поток-2
Северный поток-2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.