Здание кардиоцентра загорелось в Благовещенске

Пожарным удалось остановить распространение пламени
В Благовещенске в эти минуты тушат крупный пожар в здании кардиохирургического центра. Горит кровля. Площадь составила 1,6 тысячи квадратных метров, передает "ТВ Центр".
Идет эвакуация пациентов и персонала. Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности. Работают 35 спасателей и 11 единиц техники. К месту происшествия направлены автомобили скорой помощи.
По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неисправной электропроводки. Информации о пострадавших не поступало.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram