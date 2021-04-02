Здание кардиоцентра загорелось в Благовещенске

Пожарным удалось остановить распространение пламени

В Благовещенске в эти минуты тушат крупный пожар в здании кардиохирургического центра. Горит кровля. Площадь составила 1,6 тысячи квадратных метров, передает "ТВ Центр".

Идет эвакуация пациентов и персонала. Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности. Работают 35 спасателей и 11 единиц техники. К месту происшествия направлены автомобили скорой помощи.

По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неисправной электропроводки. Информации о пострадавших не поступало.

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