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Число подтопленных домов в Приангарье за ночь увеличилось до 258

08:29
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Паводок усиливается

В российских регионах готовятся к весенним паводкам. Главная задача  - защитить от подтоплений населенные пункты. В Алтайском крае помогают военные, передает "ТВ Центр".

Сапёры на реке Бия взорвали лед общей площадью около 30 тысяч квадратных метров. Ранее в ходе разведки инженеры определили, где именно необходимо произвести работы,  чтобы освободить русло реки. Всего было использовано более 1200 килограммов тротила. В этом районе в зоне паводка могут оказаться посёлки, в которых проживают 4 тысячи человек.

А в Иркутской области половодье уже началось. На данный момент подтоплены  258 участков в 8 населенных пунктах и трёх садовых товариществах. Сложной остается ситуация в поселке Хомутово. Там производится откачка воды с затопленных территорий с помощью пожарно-насосных станций. В нескольких районах идут работы по расчистке каналов и возведению временных дамб.

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