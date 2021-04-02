Меркель призвала жителей Германии к "тихой Пасхе"

В Европе тяжелая ситуация с коронавирусом

В США заговорили о четвёртой волне коронавируса. Число заболевших в стране стремительно растёт. За последнюю неделю отмечено до 70 тысяч новых случаев ежедневно.

В центре по контролю и профилактике заболеваний рассчитывают, что новая волна унесет меньше жизней. В стране полным ходом идет вакцинация. Прививку от ковида уже сделали почти 75 процентов пожилых американцев.

В соседней Канаде с субботы вводят жёсткий локдаун на четыре недели. Он будет действовать в крупнейшем регионе страны, куда входят Оттава и Торонто.

Карантин перед Пасхой усиливают и в Евросоюзе. Власти Словакии на 40 дней объявили режим ЧС. Почти вся в "красной зоне" Италия. В Германии Ангела Меркель после критики жителей была вынуждена частично отказаться от пасхального локдауна. На время праздника ограничительные меры немного ослабили. Тем не менее, канцлер призвала немцев не терять бдительность.

"Это должна быть тихая Пасха, в небольшом кругу, с очень ограниченными контактами. Я призываю вас воздерживаться от всех поездок, которые не являются обязательными. Чтобы мы последовательно соблюдали все правила. Теперь у нас есть два очень надёжных помощника, которых в прошлом году не было. Это тестирование и вакцинация", - заявила Меркель.

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