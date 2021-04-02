Российские ученые научились обновлять вакцину от коронавируса за два дня

Новая технология поможет справиться с мутациями вируса

Ученые из НИЦ имени Гамалеи разработали новую технологию, благодаря которой за два дня можно обновить вакцину от коронавируса в случае мутации инфекции, заявил директор центра Александр Гинцбург.

"Мы сейчас разрабатываем фактически две технологии, одна из них разработана, это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально, в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова", - рассказал он.

Гинцбург подчеркнул, что теперь возник вопрос, необходимо ли проводить все фазы исследований новой вакцины, полученной с применением новой технологии. Сейчас это находится в процессе обсуждений, однако в мире уже существует практика, при которой препарат можно проверить на ограниченной выборке до 100 человек. В случае, если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство, передает РИА Новости.

"Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас", - резюмировал Гинцбург.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram