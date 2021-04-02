ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские ученые научились обновлять вакцину от коронавируса за два дня

08:39
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Новая технология поможет справиться с мутациями вируса

Ученые из НИЦ имени Гамалеи разработали новую технологию, благодаря которой за два дня можно обновить вакцину от коронавируса в случае мутации инфекции, заявил директор центра Александр Гинцбург.

"Полезно для здоровья": как проходит вакцинация от COVID-19 в регионах
Вакцина "ЭпиВакКорона" начала поступать в российские регионы

"Мы сейчас разрабатываем фактически две технологии, одна из них разработана, это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально, в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова", - рассказал он.

Гинцбург подчеркнул, что теперь возник вопрос, необходимо ли проводить все фазы исследований новой вакцины, полученной с применением новой технологии. Сейчас это находится в процессе обсуждений, однако в мире уже существует практика, при которой препарат можно проверить на ограниченной выборке до 100 человек. В случае, если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство, передает РИА Новости.

"Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас", - резюмировал Гинцбург.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.