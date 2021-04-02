ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор назвал условия отмены масочного режима

08:18
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Должен сформироваться коллективный иммунитет

Отменять масочный режим в России рано – это может привести к такому же росту заболеваемости коронавирусом, как наблюдается сейчас в Европе. Говорить о снятии ограничений можно будет, когда у россиян сформируется коллективный иммунитет, заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Роспотребнадзор разрешил отправлять детей на отдых в другие регионы

"Например, в Китае сняли маски только тогда, когда у них практически перестали регистрировать случаи заболевания. И у нас преждевременно говорить о снятии масок и других послаблениях, если мы не хотим увидеть подъем заболеваемости, как в Европе", - цитирует Пшеничную ТАСС.

По словам эксперта, чем быстрее сформируется у россиян коллективный иммунитет, тем раньше можно будет заявлять о победе над инфекцией. Пшеничная напомнила, что важную роль в этом процессе играет вакцинация от COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Дети надевают медицинские маски
Дети надевают медицинские маски
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.