Роспотребнадзор назвал условия отмены масочного режима

Должен сформироваться коллективный иммунитет

Отменять масочный режим в России рано – это может привести к такому же росту заболеваемости коронавирусом, как наблюдается сейчас в Европе. Говорить о снятии ограничений можно будет, когда у россиян сформируется коллективный иммунитет, заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Например, в Китае сняли маски только тогда, когда у них практически перестали регистрировать случаи заболевания. И у нас преждевременно говорить о снятии масок и других послаблениях, если мы не хотим увидеть подъем заболеваемости, как в Европе", - цитирует Пшеничную ТАСС.

По словам эксперта, чем быстрее сформируется у россиян коллективный иммунитет, тем раньше можно будет заявлять о победе над инфекцией. Пшеничная напомнила, что важную роль в этом процессе играет вакцинация от COVID-19.

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