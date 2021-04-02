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Синоптик предупредил москвичей о дожде и снеге в пятницу

08:57
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Осадки будут идти не весь день

В пятницу в Москве пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, а температура воздуха днем опустится до +7 градусов, заявил синоптик Александр Синенков.
Москвичам рассказали, когда вернется тепло

"Сегодня мы ожидаем в Москве облачно с прояснениями, кратковременные осадки, температура воздуха в столице 5-7 градусов тепла, в Подмосковье - 3-8 градусов", - заявил специалист.

Синенков отметил, что большая часть осадков выпадет в первой половине дня, к вечеру они прекратятся. При этом утром пройдет дождь со снегом, а к середине дня он сменится дождем.

Ветер ожидается северный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным и составит 740 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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