Врачи горящего кардиоцентра в Благовещенске завершили сложную операцию

Медики эвакуированы вместе с пациентом

Врачи кардиоцентра в Благовещенске, несмотря на пожар в здании, завершили сложную операцию. Все прошло успешно, пациент переведен в реанимацию областной больницы.

"Операция проводилась на открытом сердце. Остановить ее было нельзя. Она прошла успешно. Пациент и операционная бригада после завершения операции были эвакуированы", - сообщил источник агентства "Интерфакс".

Ранее поступили сообщения о пожаре в кардиоцентре в Благовещенске. Из здания было эвакуировано около 120 человек, а восемь врачей и пациент оставались в операционной. Пожарным бригадам удалось вскоре локализовать возгорание, площадь которого составила 1,6 тысячи квадратных метров.

Пациенты загоревшегося кардиоцентра в Благовещенске Амурской области распределены по отделениям областной больницы, сообщили в областном минздраве. По данным ведомства, работали шесть бригад скорой помощи, одна реанимационная бригада, а также две бригады территориального центра медицины катастроф. Пациентов перевезли в профильные отделения областных учреждений, отметили в минздраве.

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