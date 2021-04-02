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Шестилетнюю россиянку судят за долги умершей матери

09:06
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Девочке в наследство досталась невыплаченная задолженность

В Новосибирской области энергетическая компания судится с шестилетней девочкой за долги, перешедшие ребенку от умершей матери. Дело рассматривают в Колыванском районном суде.

Мама шестилетней Полины умерла в 2016 году из-за осложнений после гриппа. Квартира умершей перешла ее маленькой дочери, матери и бывшему мужу. При этом девочке, помимо жилплощади, достался также и долг матери в размере 26 тысяч рублей.

"В суд мы пришли, конечно, судья удивилась, увидев девочку и повестку. Говорит: "А кто такая Полина Павловна?". А Полине Павловне — шесть лет. Она удивилась, сказала, мол, как так? Ну вот так, вы же выписывали повестку", - рассказала о ситуации бабушка Полины.

Интересы девочки в суде представляет ее дядя, поскольку у семьи нет денег на адвоката. Мужчина искал помощи у районного прокурора и детского омбудсмена Надежды Болтенко, однако ответа пока так и не дождался, передает "Тайга.инфо".

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