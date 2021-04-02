Три десятка случаев тромбоза выявлено у привитых от коронавируса в Великобритании

Все случаи – после вакцинации препаратом AstraZeneca

Три десятка случаев тромбоза выявлено у пациентов, привитых от коронавируса вакциной AstraZeneca в Великобритании. По данным британского Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий, подобных сообщений после использования преаратов компаний BioNTech и Pfizer не поступало.

Накануне появились сообщения о 22 выявленных случаях тромбоза церебральных венозных синусов головного мозга, а также еще восьми событиях, связанных с тромбозами после прививок вакциной AstraZeneca. В Великобритании уже использовали более 18 миллионов доз этого препарата, передает "Интерфакс".

На фоне сообщений о тяжелых осложнениях после прививок вакциной от коронавируса AstraZeneca многие европейские страны приостановили ее использование. Однако позже некоторые из них возобновили вакцинацию из-за нехватки вакцин от коронавируса и роста заболеваемости.

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