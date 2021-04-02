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"Принудительно записали в русские": Киев возмущен национальностью Гоголя

09:38
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Министр культуры Украины напомнил о месте рождения писателя

Русский классик Николай Васильевич Гоголь оказался таковым лишь потому, что "российская пропаганда" его "принудительно записала в русские", на деле же писатель – украинец, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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"Даже в Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежка". Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русских. И только за то, что он писал на русском", - отметил Ткаченко.

Украинский министр также высказал мнение, что, хоть Гоголь большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге, по национальности он был украинцем. Ткаченко также назвал автора "Мертвых душ" одним из самых известных украинских писателей.

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