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Сергунина: Москва номинирована на пять наград европейского этапа World Travel Awards

09:35
  • пятница
  • 02 апреля 2021

Столица поборется за звание лучшего города для путешествий

Москва заявлена сразу в пяти номинациях европейского этапа 28-й международной туристической премии World Travel Awards. Голосование уже началось.

В этом году Москва представлена в номинациях: "Лучшее туристское направление в Европе. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе", "Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе", "Лучшее направление в сфере делового туризма в Европе", "Лучшее направление для сити-брейка в Европе". Кроме того, в номинации "Лучшая государственная городская туристская организация в Европе" заявлен комитет по туризму.

Как напомнила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, Москва два года подряд, в 2019-м и 2020-м, одерживает победу в ключевой номинации World Travel Awards. При этом в прошлом году российская столица была признана лучшим городом для путешествий как на европейском, так и на общемировом этапе премии.

"И как действующий обладатель главного приза российская столица вновь будет принимать гранд-финал - итоговую церемонию награждения", - сообщила Сергунина.

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